На окраине Волгограда прозвучали взрывы

SHOT: на северной окраине Волгограда произошло не менее пяти взрывов

На северной окраине Волгограда прогремело несколько взрывов. Об этом, ссылаясь на местных жителей, сообщает Telegram-канал SHOT.

Около 1:30 мск на севере города прогремело не менее пяти взрывов. По предварительным сведениям, Волгоград атаковали летевшие на низкой высоте вдоль Волги украинские беспилотные летательные аппараты.

24 сентября сообщалось, что в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Накануне министерство обороны России сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 19 украинских беспилотников за четыре часа.

В ведомстве уточнили, что российские военные ликвидировали беспилотные летательные аппараты в период с 19:00 до 23:00 мск над территориями Белгородской, Курской, Ростовской областей, республики Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее ВСУ использовали воздушные шары во время атаки на Россию.