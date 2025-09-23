На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минобороны сообщило об уничтожении 19 беспилотников за четыре часа

МО: силы ПВО ликвидировали 19 БПЛА над регионами РФ и акваторией Черного моря
MOD Russia/Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 19 украинских беспилотников за четыре часа. Об этом сообщило министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что российские военные ликвидировали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в период с 19:00 до 23:00 мск над территориями Белгородской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

23 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали несколько муниципалитетов региона, в результате чего в селе Глотово пострадала мирная жительница. Глава поселения доставил пострадавшую с минно-взрывной травмой, осколочным ранением мягких тканей головы и баротравмой в медицинское учреждение.

До этого в Минобороны сообщили, что силы ПВО за ночь уничтожили 69 украинских беспилотников в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Самарской и Саратовской областях, а также в Московском регионе и в Крыму.

Ранее ВСУ использовали воздушные шары во время атаки на Россию.

