На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВСУ использовали воздушные шары во время ночной атаки на Россию

РБК: ВСУ использовали воздушные шары при атаке БПЛА на Россию
true
true
true
close
Shutterstock

ВСУ использовали воздушные шары в большом количестве при атаке БПЛА на Россию в ночь на 23 сентября. Об этом пишет агентство РБК со ссылкой на источник, близкий к Минобороны, и источник, знакомый с характером последнего налета

«Шаров было действительно много, при этом в них нет никакой точности», — сказал один из собеседников издания, отметив, что ранее массовых налетов шаров военные не фиксировали.

Какую функцию (для разведки, отвлечения внимания и или в качестве ложной цели) могли выполнять шары, источники не уточнили.

За ночь над регионами РФ вне зоны СВО были сбиты 69 дронов. По данным министерства обороны РФ, в общей сложности за сутки средства ПВО уничтожили 438 дронов ВСУ. На подлете к Москве за сутки было сбито свыше 40 беспилотников ВСУ.

Кроме того, российские военные сбили три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, следует из сводки оборонного ведомства.

Ранее в Белгородской области дрон ВСУ ударил по зданию детского сада.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами