ВСУ использовали воздушные шары во время ночной атаки на Россию

ВСУ использовали воздушные шары в большом количестве при атаке БПЛА на Россию в ночь на 23 сентября. Об этом пишет агентство РБК со ссылкой на источник, близкий к Минобороны, и источник, знакомый с характером последнего налета

«Шаров было действительно много, при этом в них нет никакой точности», — сказал один из собеседников издания, отметив, что ранее массовых налетов шаров военные не фиксировали.

Какую функцию (для разведки, отвлечения внимания и или в качестве ложной цели) могли выполнять шары, источники не уточнили.

За ночь над регионами РФ вне зоны СВО были сбиты 69 дронов. По данным министерства обороны РФ, в общей сложности за сутки средства ПВО уничтожили 438 дронов ВСУ. На подлете к Москве за сутки было сбито свыше 40 беспилотников ВСУ.

Кроме того, российские военные сбили три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, следует из сводки оборонного ведомства.

Ранее в Белгородской области дрон ВСУ ударил по зданию детского сада.