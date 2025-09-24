Украинские дроны нарушили электроснабжение в нескольких районах Курской области

В результате атак украинской армии по объектам энергетики часть потребителей в пяти районах Курской области осталась без электричества. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Он уточнил, что Рыльский, Глушковский и Кореневский районы переключены на резервные источники питания. В Льговском и Конышевском районах бригады энергетиков начнут восстановительные работы, как только это позволит оперативная обстановка.

Губернатор отметил, что держит ситуацию на контроле.

При обстреле Льгова, который произошел вечером 22 сентября, были повреждены инфраструктура и объекты энергетики, в результате чего основная часть горожан осталась без света.

23 сентября стало известно, что при атаке дрона Вооруженных сил Украины в Рыльском районе Курской области были ранены два человека.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал 18-летнюю жительницу Курской области, которая ехала на мопеде.