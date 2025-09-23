На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ ранили двух человек в Курской области

Хинштейн сообщил о двух раненных при атаке БПЛА на Курскую область
Inna Varenytsia/Reuters

При атаке дрона ВСУ в Рыльском районе Курской области были ранены два человека. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Вражеский дрон ударил по гражданскому автомобилю в хуторе Звягин Рыльского района. У 62-летнего мужчины и 68-летней женщины незначительные ранения, они осмотрены медиками и отпущены на амбулаторное лечение», — сообщил чиновник.

За ночь над регионами РФ вне зоны СВО были сбиты 69 дронов. По данным министерства обороны РФ, в общей сложности за сутки средства ПВО уничтожили 438 дронов ВСУ. На подлете к Москве за сутки было сбито свыше 40 беспилотников ВСУ.

Кроме того, российские военные сбили три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, следует из сводки оборонного ведомства.

Ранее российские дроноводы оставили нецензурное послание ВСУ на беспилотнике.

Атаки БПЛА на Россию
