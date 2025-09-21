На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Курской области украинский дрон атаковал девушку на мопеде

Хинштейн: дрон ВСУ атаковал в курском селе Крупец 18-летнюю девушку на мопеде
Haggardous50000/Shutterstock

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал в курском селе Крупец 18-летнюю девушку на мопеде. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Сегодня украинский FPV-дрон в селе Крупец Рыльского района атаковал мопед, на котором ехала мирная жительница», — говорится в сообщении.

По его словам, 18-летняя девушка была доставлена в Курскую областную больницу с осколочными ранениями правой руки и черепно-мозговой травмой.

Прошлым вечером украинский дрон нанес удар по автомобилю в селе Дубовица, в результате 50-летний мужчина получил ранения. Хинштейн сообщил, что у пострадавшего зафиксирована минно-взрывная травма, осколочные ранения плеча, головы и уха, а также акустическая баротравма.

Мужчина был госпитализирован в областную больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. Врио главы региона пожелал раненому скорейшего выздоровления.

Ранее в Курской области обнаружили боеприпасы НАТО, брошенные ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
