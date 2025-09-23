На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные написали на беспилотнике предупреждение для ВСУ

Российские дроноводы оставили нецензурное послание ВСУ на беспилотнике
true
true
true
close
Shutterstock

Российские дроноводы оставили Вооруженным силам Украины (ВСУ) послание на беспилотнике. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело».

Авторы канала опубликовали снимок, сделанный украинским беспилотником: на стоп-кадре отчетливо видна нецензурная надпись на корпусе российского дрона: «Кто собьет — тот <...>».

22 сентября военный корреспондент Александр Коц рассказал, что российский оператор дрона во время боевого вылета в зоне специальной военной операции заметил цель, однако не стал бить по ней, поскольку понял, что перед ним транспорт гуманитарной миссии.

По словам журналиста, припаркованная на обочине голубая машина была замечена на трассе Константиновка — Дружковка в Донецкой народной республике. Судя по эмблеме, это был транспорт украинской гуманитарной миссии «Пролиска», которая в том числе занимается эвакуацией мирного населения из прифронтовых районов.

Ранее в России объяснили, почему ВСУ стали активно атаковать регионы дронами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами