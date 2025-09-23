Российские военные написали на беспилотнике предупреждение для ВСУ

Российские дроноводы оставили Вооруженным силам Украины (ВСУ) послание на беспилотнике. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело».

Авторы канала опубликовали снимок, сделанный украинским беспилотником: на стоп-кадре отчетливо видна нецензурная надпись на корпусе российского дрона: «Кто собьет — тот <...>».

22 сентября военный корреспондент Александр Коц рассказал, что российский оператор дрона во время боевого вылета в зоне специальной военной операции заметил цель, однако не стал бить по ней, поскольку понял, что перед ним транспорт гуманитарной миссии.

По словам журналиста, припаркованная на обочине голубая машина была замечена на трассе Константиновка — Дружковка в Донецкой народной республике. Судя по эмблеме, это был транспорт украинской гуманитарной миссии «Пролиска», которая в том числе занимается эвакуацией мирного населения из прифронтовых районов.

