За сутки средства противовоздушной обороны Российской Федерации уничтожили 438 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, российские военные сбили три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, следует из сводки оборонного ведомства.

Подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль населенный пункт Перездное в Донецкой Народной Республике и продолжают ликвидацию украинских подразделений, оказавшихся в окружении в районе Клебан-Быка. Бои проходили в районах Северска, Николайполья, Фёдоровки, Майского, Иванополья и Константиновки.

Накануне министерство обороны сообщило об уничтожении 339 украинских беспилотников за прошедшие сутки. Согласно сводке российского оборонного ведомства, наряду с этим системы ПВО перехватили семь управляемых авиабомб, а также два реактивных снаряда, выпущенных из РСЗО HIMARS.

Ранее в Казани школьников эвакуировали в укрытия из-за угрозы атаки дронов.