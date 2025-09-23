Белоусов поздравил мотострелков со взятием поселка в ДНР

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МО Белоусов поздравил мотострелковую бригаду со взятием Переездного в ДНР
Министерство обороны РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил 88-ю отдельную мотострелковую бригаду со взятием под контроль села Переездного в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Ваши действия по освобождению населенного пункта Переездное Донецкой народной республики являются образцом выполнения воинского долга, исключительной храбрости и высокого профессионализма», — цитирует ведомство текст телеграммы министра.

В поздравлении Белоусов поблагодарил военнослужащих бригады за верность воинскому долгу и присяге, выразив уверенность, что они и впредь будут с честью выполнять все задачи, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность страны.

23 сентября Минобороны РФ сообщило, что подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль Переездное в ДНР и продолжают ликвидацию украинских подразделений, оказавшихся в окружении в районе Клебан-Быка.

По словам штурмовика с позывным «Светлый», бойцы действовали малыми группами под прикрытием беспилотников. Сначала они занимали отдельные позиции, постепенно наращивая силы. При этом в операции участвовали в основном мобилизованные военнослужащие.

Ранее Минобороны сообщило об улучшении положения ВС РФ в районе Купянска и Кировска.

