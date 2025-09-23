Успеху Вооруженных сил (ВС) России в Купянске Харьковской области Украины способствовала тактика «подземного десанта», действующего через инженерные коммуникации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, подразделения группировки российских войск «Запад» улучшили тактическое положение в районах Купянска и Кировска.

В Минобороны добавили, что в настоящее время военные ВС РФ успешно решают задачи по взятию Купянска под контроль.

Как и многие другие крупные города в Харьковской области, Вооруженные силы Украины (ВСУ) превратили Купянск в мощный укрепленный район, хорошо оборудованную в инженерном отношении и защищенную огневую точку. Над подступами к городу установлен огневой контроль, включая ключевые дороги и переправы через реку Оскол, отметили в министерстве.

Купянск является важным логистическим центром, где пересекаются ряд железнодорожных и автомобильных дорог. Через него проходят пути снабжения всей группировки ВСУ на восточном берегу реки Оскол.

Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов поздравил мотострелковую бригаду со взятием Переездного в ДНР.