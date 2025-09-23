На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны рассказали об успешной тактике ВС РФ в Купянске

Минобороны: успеху ВС РФ в Купянске способствовала тактика подземного десанта
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Успеху Вооруженных сил (ВС) России в Купянске Харьковской области Украины способствовала тактика «подземного десанта», действующего через инженерные коммуникации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, подразделения группировки российских войск «Запад» улучшили тактическое положение в районах Купянска и Кировска.

В Минобороны добавили, что в настоящее время военные ВС РФ успешно решают задачи по взятию Купянска под контроль.

Как и многие другие крупные города в Харьковской области, Вооруженные силы Украины (ВСУ) превратили Купянск в мощный укрепленный район, хорошо оборудованную в инженерном отношении и защищенную огневую точку. Над подступами к городу установлен огневой контроль, включая ключевые дороги и переправы через реку Оскол, отметили в министерстве.

Купянск является важным логистическим центром, где пересекаются ряд железнодорожных и автомобильных дорог. Через него проходят пути снабжения всей группировки ВСУ на восточном берегу реки Оскол.

Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов поздравил мотострелковую бригаду со взятием Переездного в ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами