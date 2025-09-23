Российский боец раскрыл детали освобождения Переездного в ДНР

Российские подразделения готовили освобождение населенного пункта Переездное в ДНР около двух недель, сама операция заняла 5–6 часов. Об этом рассказал штурмовик с позывным «Светлый» в видеозаписи, опубликованной Минобороны РФ.

По его словам, бойцы действовали малыми группами под прикрытием беспилотников. Сначала они занимали отдельные позиции, постепенно наращивая силы. При этом в операции участвовали в основном мобилизованные военнослужащие.

«Светлый» отметил, что украинские подразделения не оказывали активного сопротивления: они оставляли оружие и экипировку и отходили без попыток заминировать территорию или затруднить продвижение.

Минобороны России 23 сентября подтвердило освобождение Переездного. В ведомстве уточнили, что подразделения «Южной» группировки войск продолжают уничтожать украинские силы, оказавшиеся в окружении в районе Клебан-Быка.

Кроме того, российские военные нанесли удары по формированиям четырех механизированных и штурмовой бригад ВСУ, а также по бригадам морской пехоты, территориальной обороны и нацгвардии Украины. Бои проходили в районах Северска, Николайполья, Федоровки, Майского, Иванополья и Константиновки.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российские войска взяли под контроль село Шандриголово в ДНР.