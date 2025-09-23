Подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Переездное в Донецкой народной республике и продолжают ликвидацию украинских подразделений, оказавшихся в окружении в районе Клебан-Быка. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что удары нанесли по формированиям четырех механизированных и штурмовой бригад ВСУ, а также по бригадам морской пехоты, территориальной обороны и нацгвардии Украины. Бои проходили в районах Северска, Николайполья, Фёдоровки, Майского, Иванополья и Константиновки.

По данным Минобороны, украинская сторона потеряла до 250 военнослужащих, боевую машину пехоты Bradley, бронетранспортер М113 американского производства, четыре другие бронированные машины, 12 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Кроме того, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Накануне военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российские войска взяли под контроль село Шандриголово в ДНР.

Ранее Зеленский приехал в подконтрольную ВСУ часть ДНР.