На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минобороны заявило об освобождении Переездного в ДНР

Минобороны: российские войска освободили Переездное и окружили силы ВСУ в ДНР
true
true
true
close
Сергей Мирный/РИА Новости

Подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Переездное в Донецкой народной республике и продолжают ликвидацию украинских подразделений, оказавшихся в окружении в районе Клебан-Быка. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что удары нанесли по формированиям четырех механизированных и штурмовой бригад ВСУ, а также по бригадам морской пехоты, территориальной обороны и нацгвардии Украины. Бои проходили в районах Северска, Николайполья, Фёдоровки, Майского, Иванополья и Константиновки.

По данным Минобороны, украинская сторона потеряла до 250 военнослужащих, боевую машину пехоты Bradley, бронетранспортер М113 американского производства, четыре другие бронированные машины, 12 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Кроме того, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Накануне военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российские войска взяли под контроль село Шандриголово в ДНР.

Ранее Зеленский приехал в подконтрольную ВСУ часть ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами