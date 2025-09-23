На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Казани объявили угрозу атаки беспилотников

В Казани вслед за другими городами Татарстана объявили угрозу атаки БПЛА
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

В Казани объявили угрозу атаки беспилотников украинских войск. Об этом сообщает МЧС России в мобильном приложении.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на город Казань. Необходимо принять меры безопасности. Спуститесь в укрытие (подвал, паркинг), не подходите к окнам, будьте бдительны», --говорится в сообщении.

До этого ведомство сообщило об угрозе атаки дронов Вооруженных сил Украины на Нижнекамск, Елабугу и Альметьевск.

Утром 23 сентября в аэропорту Казани для обеспечения безопасности полетов ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.

Ранее по этой же причине были закрыты аэропорты Геленджика (к данному моменту уже снята) и Нижнекамска.

До этого сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны сбили более 80 украинских беспилотников над рядом областей Российской Федерации. Так, с 15:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и акваторией Черного моря.

Ранее Украина начала применять новые сверхопасные дроны.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами