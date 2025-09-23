В Казани вслед за другими городами Татарстана объявили угрозу атаки БПЛА

В Казани объявили угрозу атаки беспилотников украинских войск. Об этом сообщает МЧС России в мобильном приложении.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на город Казань. Необходимо принять меры безопасности. Спуститесь в укрытие (подвал, паркинг), не подходите к окнам, будьте бдительны», --говорится в сообщении.

До этого ведомство сообщило об угрозе атаки дронов Вооруженных сил Украины на Нижнекамск, Елабугу и Альметьевск.

Утром 23 сентября в аэропорту Казани для обеспечения безопасности полетов ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.

Ранее по этой же причине были закрыты аэропорты Геленджика (к данному моменту уже снята) и Нижнекамска.

До этого сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны сбили более 80 украинских беспилотников над рядом областей Российской Федерации. Так, с 15:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и акваторией Черного моря.

Ранее Украина начала применять новые сверхопасные дроны.