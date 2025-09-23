Ограничения ввели в аэропорту Казани

В аэропорту Казани ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Казани. Об этом сообщил в Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Казань. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в 6:38 мск, добавив, что это было сделано для обеспечения безопасности полетов.

Ранее по этой же причине были закрыты аэропорты Геленджика (к данному моменту уже снята) и Нижнекамска.

По информации российского Минобороны, силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 69 украинских беспилотников в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Самарской и Саратовской областях, а также в Московском регионе и в Крыму, где объявлена ракетная опасность.

Ранее мужчина пострадал при атаке беспилотника на авто в Белгородской области.