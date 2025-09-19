Mash: ВС РФ организовали первый полукотел для ВСУ в Днепропетровской области

Российские военнослужащие организовали первый полукотел для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, в полукотел попали около 6000 украинских солдат.

«Наши окружают Новопавловку — она откроет дорогу к самому Днепру», — говорится в материале.

В нем уточняется, что в данном населенном пункте расположены подразделения операторов дронов. Речь идет о бойцах 413-го и 419-го батальонов ВСУ, а также 46-й аэромобильной бригады. До сих пор они пытались затормозить наступление Вооруженных сил РФ на Восточно-Запорожском направлении.

Кроме того, в окрестностях Новопавловки дислоцируются формирования 116-й и 122-й бригад территориальной обороны Украины. Перед ними была поставлена задача прикрывать подходы к населенному пункту.

Из публикации следует, что российским военным удалось отбросить ВСУ от Зеленого Гая. В настоящее время идут бои в западной части Искры, также подразделения ВС РФ продвигаются в районе Ивановки. Таким образом они обходят Новопавловку юго-западнее.

