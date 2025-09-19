На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Около 6000 украинских бойцов попали в полукотел в Днепропетровской области

Mash: ВС РФ организовали первый полукотел для ВСУ в Днепропетровской области
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие организовали первый полукотел для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, в полукотел попали около 6000 украинских солдат.

«Наши окружают Новопавловку — она откроет дорогу к самому Днепру», — говорится в материале.

В нем уточняется, что в данном населенном пункте расположены подразделения операторов дронов. Речь идет о бойцах 413-го и 419-го батальонов ВСУ, а также 46-й аэромобильной бригады. До сих пор они пытались затормозить наступление Вооруженных сил РФ на Восточно-Запорожском направлении.

Кроме того, в окрестностях Новопавловки дислоцируются формирования 116-й и 122-й бригад территориальной обороны Украины. Перед ними была поставлена задача прикрывать подходы к населенному пункту.

Из публикации следует, что российским военным удалось отбросить ВСУ от Зеленого Гая. В настоящее время идут бои в западной части Искры, также подразделения ВС РФ продвигаются в районе Ивановки. Таким образом они обходят Новопавловку юго-западнее.

Ранее российские военнослужащие создали буферную зону в Днепропетровской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами