Военный эксперт назвал самые успешные участки в зоне СВО за неделю

Участки, находящиеся в зонах ответственности группировок российских войск «Центр» и «Восток», стали самыми успешными в зоне специальной военной операции (СВО) за прошедшую неделю. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«По моему глубокому убеждению, здесь, безусловно, нужно отметить результаты группировок «Центр» и «Восток», а это как раз Днепропетровская область на стыке с ДНР», — сказал эксперт.

Марочко отметил, что за неделю российские войска показали «очень активное продвижение», беря под контроль населенные пункты. Так, бойцы группировки «Восток» взяли под контроль Ольговское и Новоивановку в Запорожской области, а также Новониколаевку в Днепропетровской области. При этом под контроль военных «Центра» перешла Муравка в ДНР.

17 сентября начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировкой войск «Центр». В ходе визита он сообщил, что российские войска в зоне СВО наступают практически на всех направлениях.

Ранее Путин назвал количество бойцов ВС РФ на передовой в зоне СВО.