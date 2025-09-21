На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт назвал самые успешные участки в зоне СВО за неделю

Марочко: участки группировок «Центр» и «Восток» стали самыми успешными за неделю
true
true
true
close
Сергей Мирный/РИА Новости

Участки, находящиеся в зонах ответственности группировок российских войск «Центр» и «Восток», стали самыми успешными в зоне специальной военной операции (СВО) за прошедшую неделю. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«По моему глубокому убеждению, здесь, безусловно, нужно отметить результаты группировок «Центр» и «Восток», а это как раз Днепропетровская область на стыке с ДНР», — сказал эксперт.

Марочко отметил, что за неделю российские войска показали «очень активное продвижение», беря под контроль населенные пункты. Так, бойцы группировки «Восток» взяли под контроль Ольговское и Новоивановку в Запорожской области, а также Новониколаевку в Днепропетровской области. При этом под контроль военных «Центра» перешла Муравка в ДНР.

17 сентября начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировкой войск «Центр». В ходе визита он сообщил, что российские войска в зоне СВО наступают практически на всех направлениях.

Ранее Путин назвал количество бойцов ВС РФ на передовой в зоне СВО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами