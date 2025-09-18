Появилось видео после атаки дронов ВСУ на Башкирию

В Башкирии показали видео с огромным столбом дыма после атаки БПЛА

В Башкирии показали видео с огромным столбом дыма после атаки БПЛА. Снятые очевидцами кадры опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

По словам местных жителей, они услышали громкие звуки, похожие на взрыв.

На опубликованных кадра можно увидеть огромный столб дыма, высота которого составляет не менее нескольких метров.

До этого стало известно, что два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в городе Салават в Республике Башкортостан

Утром 18 сентября министерство обороны РФ сообщило, что ночью над регионами страны перехватили и уничтожили 43 украинских БПЛА. Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для атак беспилотники самолетного типа. Больше всего дронов — 23 — сбили в Ростовской области. В Волгоградской области ликвидировали 11 летательных аппаратов, в Курской области — пять, в Крыму — три. Единичную цель нейтрализовали в Белгородской области.

Ранее сообщалось, что над регионами РФ в течение ночи перехватили более 40 беспилотников ВСУ.