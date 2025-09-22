На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Системы ПВО уничтожили еще два дрона, летевших на Москву

Собянин: системы ПВО пресекли атаку еще двух беспилотников на Москву
Shutterstock

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Max.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал глава города.

Несколькими часами ранее Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали семь беспилотников, атаковавших Москву. По предварительной информации, в результате атаки повреждений нет. На местах падения обломков работали экстренные службы. Позже мэр сообщил об уничтожении еще двух дронов.

На этом фоне Telegram-канал Baza сообщил, что в столичных аэропортах ввели план «Ковер». По его данным, в авиагавани Шереметьево задерживались девять рейсов, в Домодедово — три самолета, а во Внуково — шесть.

Ранее Украина начала применять новые сверхопасные дроны.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
