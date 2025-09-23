На Западной Украине произошло нападение на ТЦК

В Ивано-Франковской области напавшие на ТЦК люди освободили военнообязанных

В результате нападения на территориальный центр комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) в Ивано-Франковской области на западе Украины из него сбежали трое военнообязанных. Об этом в сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила пресс-служба областного ТЦК.

22 сентября 2025 года группа неизвестных напала на Калушский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Трое военнообязанных, находившихся на территории ТЦК, сбежали.

В ТЦК пообещали, что напавшие будут привлечены к ответственности.

19 сентября стало известно, что в городе Ковель в Волынской области Украины около 20 мужчин напали на сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата в республике) во время проведения мобилизационных мероприятий.

4 сентября в селе Боратин Волынской области несколько мужчин побили сотрудников территориального центра комплектования, после чего отобрали у них оружие и открыли огонь. Участников инцидента доставили в полицию для выяснения обстоятельств.

Ранее три украинки оказались под следствием из-за протестов против мобилизации.