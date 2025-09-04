В селе Боратин Волынской области Украины несколько мужчин побили сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата в республике), после чего отобрали у них оружие и открыли огонь. Об этом сообщил областной ТЦК в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По данным военкомата, сотрудники ТЦК заметили четырех мужчин и решили проверить их документы. В результате двое из них попытались сбежать, в связи с чем спрятались в заброшенном здании. Сотрудники военкомата проследовали за ними, но столкнулись с сопротивлением.

Впоследствии, как отметили в областном ТЦК, один из сотрудников решил сделать предупредительный выстрел. Однако один из мужчин выбил пистолет из его рук и открыл огонь. Сотрудники военкомата применили слезоточивый газ.

В настоящее время одному из сотрудников ТЦК оказывается медицинская помощь. По предварительной информации, у него сломана рука. Участников инцидента доставили в полицию для выяснения обстоятельств.

В конце августа в Одессе сотрудники ТЦК провели крупный мобилизационный рейд в одном из жилых комплексов на юге Украины. Однако «группа гражданских лиц» помешала их действиям, что привело к конфликту. В итоге задержанный скрылся.

Ранее на Украине сотрудники ТЦК задержали водителя автобуса с паломниками.