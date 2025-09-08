На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Три украинки оказались под следствием из-за протестов против мобилизации

Прокуратура Винницы завела дела на трех украинок за попытки отбить мужчин у ТЦК
true
true
true
close
Shyam peelery/Wikimedia Commons

Винницкая областная прокуратура завела дела на трех украинок после протестов против мобилизации. Об этом говорится на сайте ведомства.

Девушкам предъявлены обвинения в «подстрекательстве к препятствованию законной деятельности ВСУ» и «и распространение информации о расположении ВСУ». Согласно сообщению украинской прокуратуры, девушки предприняли попытку воспрепятствовать работе Винницкого городского территориального центра комплектования во время протестной акции, которая проходила возле городского стадиона Винницы.

Перед этим такие же обвинения были предъявлены еще восьми девушкам.

Протесты против мобилизации в Виннице начались 1 августа. Сотрудники ТЦК привезли на стадион «Локомотив» около 100 мужчин. Вскоре на стадион попытались прорваться женщины с намерением их отбить. В какой-то момент им удалось сломать ворота и попасть внутрь. После этого к стадиону вызвали наряды полиции. Уточняется, что силовики хватали женщин и сажали их в служебные машины.

Ранее в здании военкомата в Виннице произошел пожар.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами