Три украинки оказались под следствием из-за протестов против мобилизации

Прокуратура Винницы завела дела на трех украинок за попытки отбить мужчин у ТЦК

Винницкая областная прокуратура завела дела на трех украинок после протестов против мобилизации. Об этом говорится на сайте ведомства.

Девушкам предъявлены обвинения в «подстрекательстве к препятствованию законной деятельности ВСУ» и «и распространение информации о расположении ВСУ». Согласно сообщению украинской прокуратуры, девушки предприняли попытку воспрепятствовать работе Винницкого городского территориального центра комплектования во время протестной акции, которая проходила возле городского стадиона Винницы.

Перед этим такие же обвинения были предъявлены еще восьми девушкам.

Протесты против мобилизации в Виннице начались 1 августа. Сотрудники ТЦК привезли на стадион «Локомотив» около 100 мужчин. Вскоре на стадион попытались прорваться женщины с намерением их отбить. В какой-то момент им удалось сломать ворота и попасть внутрь. После этого к стадиону вызвали наряды полиции. Уточняется, что силовики хватали женщин и сажали их в служебные машины.

Ранее в здании военкомата в Виннице произошел пожар.