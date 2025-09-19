На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине около 20 мужчин напали на сотрудников ТЦК

В Волынской области около 20 мужчин повредили авто сотрудников ТЦК
Serhiihudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

В городе Ковель в Волынской области Украины около 20 мужчин напали на сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата в республике) во время проведения мобилизационных мероприятий. Об этом сообщил Волынский областной ТЦК в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«На законное требование группы оповещения предъявить военно-учетные документы, гражданин призывного возраста отказался предоставить свои данные и пытался бежать на территорию одного из предприятий критической инфраструктуры. Военнослужащие проследовали за ним с целью установления личности», — говорится в сообщении.

В ТЦК добавили, что к военкомам подошли трое работников предприятия, которые вступили с ними в перепалку. Позже к группе присоединились еще 15 человек, началась потасовка. В результате конфликта автомобиль военных получил повреждения. На месте инцидента работали сотрудники полиции.

4 сентября в селе Боратин Волынской области Украины несколько мужчин побили сотрудников территориального центра комплектования, после чего отобрали у них оружие и открыли огонь. Участников инцидента доставили в полицию для выяснения обстоятельств.

Ранее на Украине сотрудники ТЦК применили газовый баллончик при задержании курьера.

