Губернатор Севастополя сообщил об уничтожении двух воздушных объектов

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили на подлете к Севастополю два объекта, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Громкие звуки, которые были слышны в городе — это силы ПВО уничтожили две воздушные цели над морской акваторией и вблизи Качи. По предварительной информации, никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали», — рассказал градоначальник.

Он попросил местных жителей не снимать работу систем ПВО и никуда не выкладывать кадры.

21 сентября беспилотники ВСУ ударили по санаторию «Форос» в одноименном поселке Крыма. В результате атаки пострадали 16 человек, еще трое не выжили.

Кроме того, была повреждена средняя школа Фороса им. А.С. Терлецкого. Там после пожара полностью разрушен актовый зал и сильно пострадала библиотека. Учащихся в учебном заведении в момент атаки не было, однако ранен охранник.

Ранее в Госдуме обвинили ВСУ в применении запрещенных методов войны