В Госдуме обвинили ВСУ в использовании при атаке на Крым запрещенных методов войны

Шеремет: ВСУ использовали при атаке на Крым запрещенные методы войны
Inna Varenytsia/Reuters

Атака украинских беспилотников с фугасными боезарядами на курортную зону Крыма является запрещенными методами ведения войны. Об этом в интервью РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Он подчеркнул, что атакуя курортную зону Крыма беспилотниками с фугасными боезарядами, Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали запрещенные методы ведения войны. С их помощью украинская сторона пытается отыграться за поражения на полях сражений, рассчитывая нанести максимальный урон инфраструктуре и добиться большого числа жертв среди мирных граждан. На этом, отметил Шеремет, Киев попытается выстроить политику для переговоров, торгов и бахвальства перед спонсорами с Запада.

По словам депутата, подлости украинских военных нет оправданий.

Вечером 21 сентября украинские дроны нанесли удар по санаторию «Форос» в одноименном поселке. При налете пострадали 16 человек, еще трое получили несовместимые с жизнью травмы. Была повреждена и школа Фороса. Там был полностью разрушен актовый зал и сильно пострадала библиотека. А в районе города Ялты из-за падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата загорелась сухая трава.

По данным министерства обороны РФ, атака была произведена с помощью дронов с фугасными боезарядами.

Ранее губернатор Севастополя назвал цель удара БПЛА по санаторию в Крыму.

