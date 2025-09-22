Раскрыты планы ХАМАС направить письмо Трампу

Палестинское движение ХАМАС подготовило письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой гарантировать 60-дневное прекращение огня в обмен на освобождение половины заложников. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.

«ХАМАС подготовил личное письмо президенту Трампу с просьбой гарантировать 60-дневную паузу в боевых действиях в обмен на немедленное освобождение половины заложников, находящихся в Газе», — говорится в сообщении.

7 сентября в официальном Telegram-канале движения сообщили о готовности обсуждать освобождение всех заложников в обмен на полное прекращение войны, вывод израильских войск из Газы и формирование независимого палестинского правительства.

18 сентября США в очередной раз заблокировали в Совете Безопасности ООН принятие резолюции, призывающей к прекращению огня в секторе Газа, освобождению удерживаемых лиц и устранению препятствий для доставки гуманитарной помощи населению. Против документа в ходе десятитысячного заседания Совбеза проголосовали только США, остальные 14 членов, включая постоянных (Россия, Китай, Франция и Великобритания), высказались в его поддержку.

Ранее Трамп пригрозил ХАМАС «большими проблемами».