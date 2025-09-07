ХАМАС готов немедленно сесть за стол переговоров по Газе

ХАМАС заявил о готовности немедленно начать переговоры по Газе

Палестинское движение ХАМАС готово немедленно возобновить переговоры о прекращении огня в секторе Газа. Соответствующее заявление было распространено в официальном Telegram-канале движения.

В заявлении говорится, что ХАМАС готов обсуждать освобождение всех заложников в обмен на полное прекращение войны, вывод израильских войск из Газы и формирование независимого палестинского правительства. Движение также подтвердило получение через посредников предложения от Вашингтона по урегулированию кризиса.

25 августа президент США Дональд Трамп пообещал «убедительное завершение» военного конфликта в секторе Газа в ближайшие две-три недели.

13 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ осталось взять под контроль последние два «оплота» палестинского движения ХАМАС и уничтожить их. По его словам, одним из «важнейших» является город Газа.

8 августа кабинет безопасности Израиля одобрил план, предложенный премьер-министром Биньямином Нетаньяху, касающийся установления контроля со стороны ЦАХАЛ над сектором Газа.

Ранее в США предложили временно выселить всех жителей Газы и создать «ближневосточную Ривьеру».