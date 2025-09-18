На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США наложили вето в Совбезе ООН на резолюцию по сектору Газа

США вновь заблокировали резолюцию в СБ ООН о прекращении огня в секторе Газа
Mike Segar/Reuters

США снова наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН с требованиями о прекращении огня в Газе, освобождении заложников и снятии ограничений на поставки гуманитарной помощи. Об этом сообщает РИА Новости.

Против документа в ходе десятитысячного заседания Совбеза проголосовали только США, остальные 14 членов, включая постоянных (Россия, Китай, Франция и Великобритания), высказались в его поддержку.

Авторами проекта стали десять непостоянных членов данного органа всемирной организации. Ранее они уже пытались остановить конфликт в Газе через Совбез, но две последние попытки также были заблокированы США.

16 сентября независимая международная комиссия ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Министерство иностранных дел страны в ответ заявило, что доклад организации был создан «доверенными лицами ХАМАС», а доводы из него уже были «полностью опровергнуты» и являются ложными. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ЕС приостановил программы поддержки Израиля.

