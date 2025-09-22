Украинские военные обстреляли дом культуры в селе Казачья Локня с целью уничтожения боеприпасов НАТО и следов пребывания иностранных наемников, оставшихся при отступлении. Об этом сообщил РИА Новости фронтовой священник, помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко.

По словам священника, здание было относительно целым, с окнами на месте, что позволяет сделать вывод, что обстрел был целенаправленным. Он отметил, что целью удара, вероятно, было уничтожение доказательств присутствия представителей НАТО и боекомплектов.

Зинченко также сообщил, что вокруг дома культуры, где располагалась детская студия, были вырыты ямы для хранения боеприпасов. Он добавил, что в окрестностях здания обнаружены большие ямы с натовскими снарядами, включая боеприпасы американского и европейского производства, а также большое количество пороха.

До этого командир штурмового взвода 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным «Ефрем» сообщал, что военнослужащие ВСУ при бегстве с позиций в селе Сосновка Днепропетровской области бросили вооружение стран НАТО.

Ранее ВСУ не смогли помочь сослуживцам, окруженным в Харьковской области.