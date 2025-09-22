На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВСУ не смогли помочь сослуживцам, окруженным в Харьковской области

ВСУ не смогли деблокировать группы сослуживцев, окруженных у Синельниково
true
true
true
close
Evgeniy Maloletka/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли деблокировать боевые группы двух бригад, окруженные у Синельниково на Харьковском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что за сутки противник дважды пытался деблокировать окруженные в лесу боевые группы 57-й и 127-й бригад, но, не достигнув успеха, с потерями отошел на занимаемы позиции.

21 сентября стало известно, что часть подразделений указанных бригад оказались заблокированы в лесу рядом с Синельниково. Российские военные наносили огневое поражение этим подразделениям.

15 сентября сообщалось, что 57-я бригада украинских войск понесла большие потери в Волчанске. Российские военнослужащие нанесли авиаудары по позициям ВСУ, в результате чего уничтожили до взвода личного состава 42-го отдельного мотопехотного батальона.

Как заявил глава Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов, армия ведет бои на Волчанском и Липцовском направлениях в Харьковской области, почти полностью заблокировала Купянск и взяла под контроль около половины его территории.

Ранее передовые позиции ВСУ в Харьковской области практически лишились связи.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами