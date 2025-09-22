Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли деблокировать боевые группы двух бригад, окруженные у Синельниково на Харьковском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что за сутки противник дважды пытался деблокировать окруженные в лесу боевые группы 57-й и 127-й бригад, но, не достигнув успеха, с потерями отошел на занимаемы позиции.

21 сентября стало известно, что часть подразделений указанных бригад оказались заблокированы в лесу рядом с Синельниково. Российские военные наносили огневое поражение этим подразделениям.

15 сентября сообщалось, что 57-я бригада украинских войск понесла большие потери в Волчанске. Российские военнослужащие нанесли авиаудары по позициям ВСУ, в результате чего уничтожили до взвода личного состава 42-го отдельного мотопехотного батальона.

Как заявил глава Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов, армия ведет бои на Волчанском и Липцовском направлениях в Харьковской области, почти полностью заблокировала Купянск и взяла под контроль около половины его территории.

Ранее передовые позиции ВСУ в Харьковской области практически лишились связи.