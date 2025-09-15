На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский боец рассказал, как ВСУ при бегстве из Сосновки бросили оружие НАТО

ТАСС: ВСУ при бегстве с позиций в Сосновке бросили оружие НАТО
true
true
true
close
Anna Kudriavtseva/Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) при бегстве с позиций в селе Сосновка Днепропетровской области бросили вооружение стран НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командира штурмового взвода 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным «Ефрем».

«Когда военнослужащие ВСУ бросили свои позиции, в подвалах находили такие трофеи. Американский гранатомет одноразовый, заведен, работает. Пулеметы иностранного образца, кажется Великобритании», — сказал военный.

11 сентября Минобороны России сообщило, что военные Вооруженных сил РФ взяли под контроль село Сосновка в Днепропетровской области. По данным оборонного ведомства, боевая задача была выполнена подразделениями российской группировки войск «Восток».

5 сентября российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Марково и Федоровка в Донецкой народной республике. Операцию выполнени подразделения «Южной» группировки войск.

Ранее на Западе сделали неутешительное для Украины заявление по поводу Донбасса.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами