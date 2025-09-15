ТАСС: ВСУ при бегстве с позиций в Сосновке бросили оружие НАТО

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) при бегстве с позиций в селе Сосновка Днепропетровской области бросили вооружение стран НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командира штурмового взвода 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным «Ефрем».

«Когда военнослужащие ВСУ бросили свои позиции, в подвалах находили такие трофеи. Американский гранатомет одноразовый, заведен, работает. Пулеметы иностранного образца, кажется Великобритании», — сказал военный.

11 сентября Минобороны России сообщило, что военные Вооруженных сил РФ взяли под контроль село Сосновка в Днепропетровской области. По данным оборонного ведомства, боевая задача была выполнена подразделениями российской группировки войск «Восток».

5 сентября российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Марково и Федоровка в Донецкой народной республике. Операцию выполнени подразделения «Южной» группировки войск.

Ранее на Западе сделали неутешительное для Украины заявление по поводу Донбасса.