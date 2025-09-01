На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЛДПР хотят заставить мигрантов возмещать расходы из бюджета в случае лишения гражданства РФ

Слуцкий: лишенные гражданства мигранты должны вернуть деньги за медицину и учебу
Илья Московец/URA.RU/Global Look Press

В ЛДПР предложили заставить мигрантов возмещать государству потраченные социальные расходы в случае, если они были лишены российского гражданства за преступления или неисполнение конституционных обязанностей. Законопроект в Госдуму внесли депутаты фракции во главе с ее лидером Леонидом Слуцким, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе партии.

Согласно предлагаемым нововведениям, утратившие гражданство мигранты будут обязаны возместить расходы бюджета, «понесенные на предоставление мер социальной поддержки, организацию предоставления образования и оказание медицинской помощи, возникшие за период нахождения указанного лица в гражданстве Российской Федерации».

Как напомнил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, иностранцы продолжают нарушать российские законы, одновременно «паразитируя» на социальной системе. По его данным, лишь за 5 месяцев 2025 года количество преступлений, совершенных приезжими, увеличилось на 10% в сравнении с прошлым годом. Преступников ловят, однако «слишком мало лишают гражданства», считают в партии. Недостаточно наказывать за преступления, нужно заставлять нарушивших закон мигрантов возвращать все потраченные на них государством деньги в рамках соцподдержки, указал лидер ЛДПР.

«А то, что же получается — гадил такой молодчик здесь как только мог, и в то же время пользовался всеми социальными благами, как гражданин РФ. Так не пойдет! ЛДПР предлагает обязать всю эту пойманную и осужденную мерзоту возмещать потраченные на них бюджетные средства за образование, медпомощь и тому подобные расходы. Так будет справедливо — русские люди увидят, что государство действует в их интересах, не позволяя всякой нечисти жить за их счет. И, к тому же, многие мигранты крепко задумаются, прежде чем беспредельничать на нашей земле», — сказал Слуцкий.

До этого в ЛДПР предложили лишать приобретенного гражданства за изнасилования, торговлю людьми и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность.

Ранее в Госдуме поддержали ужесточение контроля за браками мигрантов с россиянами.

