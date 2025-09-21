В минздраве Крыма рассказали о пострадавших при атаке на санаторий «Форос»

Минздрав: медики оказывают помощь пострадавшим при атаке на санаторий «Форос»

Пострадавшим при ударе беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины по территории санатория «Форос» на Южном берегу Крыма оказывается вся необходимая медицинская помощь. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Крыма в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается службой скорой помощи региона и ФГБУ «Ялтинский многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства».

В министерстве отметили, что ситуация находится на контроле правительства республики.

До этого глава региона Сергей Аксенов заявил, что около 15 человек пострадали в результате удара вражеских беспилотных летательных аппаратов на Южном берегу Крыма.

Вечером 21 сентября в Минобороны РФ заявили, что российские средства противовоздушной обороны за четыре часа уничтожили над тремя регионами 22 беспилотника Вооруженных сил Украины самолетного типа.

Ранее российские войска ударили по местам запуска беспилотников ВСУ.