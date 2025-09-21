«Купол Донбасса» за минувшую неделю сбил более 600 беспилотников ВСУ

Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» за прошедшую неделю отразила 623 атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале написал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, в небе над Донецком и Макеевкой были уничтожены 430 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Еще 193 дрона сбили в Горловке.

«Один из ударных БПЛА был нацелен на важный железнодорожный узел в Киевском районе Донецка. Система РЭБ подавила беспилотник в безопасном месте — вдали от жилых застроек и ж/д станции», — говорится в заявлении.

В нем отмечается, что еще один дрон был перехвачен недалеко от электрической подстанции в Куйбышевском районе Донецка. ВСУ пытались нанести удар по объекту с помощью беспилотника «Баба-яга», который был оснащен боевыми зарядами осколочно-фугасного типа.

Горловка, в свою очередь, подвергалась атакам украинских FPV-дронов. БПЛА несли на себе самодельные взрывные устройства.

14 сентября мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что ВСУ обстреляли город. В результате пять жителей Дзержинского городского округа получили ранения.

Ранее украинские БПЛА атаковали три автобуса в ДНР.