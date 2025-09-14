Мэр Приходько: пять жителей Дзержинска в Горловке пострадали при обстрелах ВСУ

В Донецкой народной республике (ДНР) пять жителей Дзержинска городского округа Горловка пострадали в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Горловки Иван Приходько.

«Вследствие украинской вооруженной агрессии ранены пять мирных жителей города Дзержинска городского округа Горловка», — заявил он.

До этого военнослужащие ВСУ с помощью беспилотников атаковали три автобуса в Горловке в ДНР.

13 сентября губернатор Белгородской области сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали многоэтажный дом в Белгороде с помощью дрона, в результате чего пострадали двое мирных жителей.

В начале сентября украинский беспилотник нанес удар по многоквартирному дому в жилом массиве Горловки. По словам Приходько, в результате атаки никто не пострадал, повреждения получило транспортное средство одного из коммунальных предприятий.

Ранее российские военные вчетвером уничтожили опорный пункт элитного подразделения ВСУ.