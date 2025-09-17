Стало известно об ударе ВС России по заводу систем наведения для ракет на Украине

Район завода «Оризон» в городе Смела в Черкасской области подвергся атаке. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
Он отметил, что после первых взрывов пропала электроэнергия.
«Взрывы слышали в направлении радиоприборного завода «Оризон». Специализируется на изготовлении радиотехнического оборудования, средств объективного контроля для беспилотников, систем наведения для ракет», — сказал Лебедев.
По его словам, после ночных прилетов территорию между улицами Мазура и Промышленная оцепили, рабочим «Оризона» и соседнего завода Металлоизделий дали выходной.
Лебедев отметил, что Смела является серьезным логистическим узлом по поставке военной техники и оборудования ВСУ на Запорожском и Донецком направлениях.
17 сентября Минобороны России сообщило, что российские войска нанесли поражение объектам железнодорожной инфраструктуры, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины.
Ранее в России разработали противообледенительную систему для дронов.