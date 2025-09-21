На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Черниговской области зафиксировали повреждение критической инфраструктуры

Критическая инфраструктура в Чернигове и Нежинском районе получила повреждения
ГСЧС Украины

Объекты критической инфраструктуры в Черниговской области в центре Украины получили повреждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации региона Вячеслав Чаус.

«В общине Нежинского района попадание по объекту критической инфраструктуры», — говорится в заявлении.

Из него следует, что урон также был нанесен инфраструктурному объекту в городе Чернигове.

20 сентября на территории нефтебазы в городе Бахман, расположенном в Черниговской области, произошли десятки взрывов. По данным СМИ, по резервуарам нефтебазы «прилетели» ударные дроны-камикадзе «Герань». Топливо отсюда получали моторизованные и танковые формирования Вооруженных сил Украины, дислоцированные в Сумской области.

Кроме того, под удар попала транспортная инфраструктура в Чернигове.

В тот же день украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на очевидцев сообщило, что Киевская гидроэлектростанция якобы подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). При этом никаких подробностей о случившемся журналисты не уточнили.

Ранее в подполье рассказали об ударах по предприятию по сборке БПЛА в Харьковской области.

Новости Украины
