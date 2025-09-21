Объекты критической инфраструктуры в Черниговской области в центре Украины получили повреждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации региона Вячеслав Чаус.
«В общине Нежинского района попадание по объекту критической инфраструктуры», — говорится в заявлении.
Из него следует, что урон также был нанесен инфраструктурному объекту в городе Чернигове.
20 сентября на территории нефтебазы в городе Бахман, расположенном в Черниговской области, произошли десятки взрывов. По данным СМИ, по резервуарам нефтебазы «прилетели» ударные дроны-камикадзе «Герань». Топливо отсюда получали моторизованные и танковые формирования Вооруженных сил Украины, дислоцированные в Сумской области.
Кроме того, под удар попала транспортная инфраструктура в Чернигове.
В тот же день украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на очевидцев сообщило, что Киевская гидроэлектростанция якобы подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). При этом никаких подробностей о случившемся журналисты не уточнили.
Ранее в подполье рассказали об ударах по предприятию по сборке БПЛА в Харьковской области.