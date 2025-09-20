Нефтебаза на севере Украины загорелась после атаки БПЛА

SHOT: на нефтебазе в украинском Бахмаче начался пожар после прилета дронов

На нефтебазе в городе Бахмач Черниговской области Украины начался пожар после десятков взрывов. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал пишет, что по резервуарам нефтебазы «прилетели» сверхмалые ударные дроны‑камикадзе «Герань». Топливо отсюда получали моторизованные и танковые формирования ВСУ в Сумской области.

В посте отмечается, что транспортная инфраструктура Чернигова тоже попала под удар.

В ночь на 20 сентября Россия и Украина обменялись массированными ударами. Свыше десяти российских регионов подверглись налету почти 150 украинских БПЛА. В Самарской области не выжили четыре человека, еще один получил травмы. В Саратове выбило окна в многоэтажках, пострадала женщина. Кроме того, под ударом ВСУ оказалась территория Запорожской АЭС, где находились международные эксперты МАГАТЭ. Россия в ответ нанесла масштабные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

Ранее Зеленский обвинил союзников Киева в «трате времени».