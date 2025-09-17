На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Герасимов проверил выполнение боевых задач группировкой «Центр»

Герасимов проверил работу «Центра» на Краснолиманском направлении
Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Reuters

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач группировкой «Центр» на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

«Командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями», — сообщили в ведомстве.

В чем состояла проверка, не уточняется.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Герасимов не присутствовал на учениях «Запад-2025», где был президент РФ Владимир Путин, так как он координирует специальную военную операцию.

Совместные стратегические учения стартовали 12 сентября. 15 сентября в министерстве обороны Белоруссии сообщили, что за учениями «Запад-2025» наблюдали представители 23 государств, в том числе трех стран — членов НАТОСША, Турции и Венгрии.

Ранее Герасимов описал ход СВО как «безоговорочное наступление».

