На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВСУ приготовили установки РСЗО для ударов по ДНР

РИА: ВСУ перебросили HIMARS на границу с ДНР для ударов по региону
true
true
true
close
AFLO/Global Look Press

Украина перебросила несколько установок ракетной системы залпового огня HIMARS на границу с Донецкой народной республикой для нанесения ударов по региону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что установки, предположительно, были переброшены в район населенного пункта Межевая.

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США в рамках первых партий военных поставок, обеспеченных за счет государств НАТО, предоставили Украине ракеты для систем ПВО Patriot и HIMARS.

Это произошло после того, как администрация президента США Дональда Трампа одобрила первый оплаченный странами Европы пакет военной помощи Украине.

24 июля американский лидер заявил, что США и ЕС заключили соглашение, согласно которому европейские страны будут оплачивать 100% стоимости всего военного оборудования. Евросоюз будет получать вооружения, а затем распределять их. Трамп подчеркнул, что большая часть вооружения пойдет на Украину.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли число сбитых за неделю снарядов и беспилотников ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами