ВСУ приготовили установки РСЗО для ударов по ДНР

РИА: ВСУ перебросили HIMARS на границу с ДНР для ударов по региону

Украина перебросила несколько установок ракетной системы залпового огня HIMARS на границу с Донецкой народной республикой для нанесения ударов по региону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что установки, предположительно, были переброшены в район населенного пункта Межевая.

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США в рамках первых партий военных поставок, обеспеченных за счет государств НАТО, предоставили Украине ракеты для систем ПВО Patriot и HIMARS.

Это произошло после того, как администрация президента США Дональда Трампа одобрила первый оплаченный странами Европы пакет военной помощи Украине.

24 июля американский лидер заявил, что США и ЕС заключили соглашение, согласно которому европейские страны будут оплачивать 100% стоимости всего военного оборудования. Евросоюз будет получать вооружения, а затем распределять их. Трамп подчеркнул, что большая часть вооружения пойдет на Украину.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли число сбитых за неделю снарядов и беспилотников ВСУ.