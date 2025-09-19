На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минобороны РФ раскрыли число сбитых за неделю снарядов и беспилотников ВСУ

МО РФ: средства ПВО за неделю сбили 1667 дронов ВСУ и четыре снаряда от HIMARS
Shutterstock

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 13 по 19 сентября сбили четыре управляемые авиационные бомбы Вооруженных сил Украины и столько же снарядов из реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщило министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, за аналогичный промежуток времени Вооруженные силы РФ ликвидировали 1667 украинских дронов.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены <...> 85 035 беспилотных летательных аппаратов [ВСУ]», — говорится в заявлении.

17 сентября Telegram-канал «Северный ветер» написал, что украинские военнослужащие начали применять новые сверхопасные оптоволоконные дроны. Такие беспилотники оснащены тройным зарядом. Летательные аппараты бесшумны, поэтому об их приближении нельзя узнать заранее.

В публикации подчеркивалось, что оптоволоконные дроны ВСУ, в том числе, представляют опасность для мирных граждан. Авторы материала обратились к жителям Курской, Белгородской и Брянской областей, призвав их не игнорировать предупреждения об угрозе атаки беспилотников.

Ранее в РФ создали аналог украинского гексакоптера «Баба-яга».

СВО: последние новости
