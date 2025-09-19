На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше заявили, что истребители РФ приблизились к нефтяной платформе Petrobaltic

Нина Падалко/РИА «Новости»

Пограничная служба Польши на своей странице в соцсети X заявила о нарушении зоны безопасности добывающей платформы Petrobaltic в Балтийском море из-за якобы пролета российских истребителей рядом с объектом.

«Два истребителя Вооруженных сил Российской Федерации совершили низкий пролет над добывающей платформой Petrobaltic», — говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что Вооруженные силы Польши и другие службы были уведомлены о происшествии.

19 сентября генеральный штаб Сил обороны Эстонии сообщил, что три российских истребителя МиГ-31 якобы нарушили воздушное пространство страны со стороны острова Вайндлоо, пробыв в нем почти 12 минут.

При этом, как утверждается, транспондеры самолетов были выключены, а двусторонняя радиосвязь с эстонскими авиадиспетчерами отсутствовала.

Позже Эстония запросила консультации в соответствии со статьей 4 НАТО.

Ранее Захарова назвала голословными обвинения в адрес России из-за БПЛА в Польше.

