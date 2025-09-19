Захарова назвала голословными обвинения в адрес России из-за БПЛА в Польше

Обвинения в адрес России, связанные с инцидентом с БПЛА в Польше, являются голословными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«На этот раз выдвигаемые в адрес России обвинения в попытках провокации и намеренной эскалации, как водится, голословны. Никаких конкретных обстоятельств приписываемого нашей стране злого умысла не приведено», — подчеркнула она.

По словам Захаровой, отказ Польши от предложенных МО России консультаций свидетельствует о незаинтересованности НАТО в установлении реальной картины инцидента.

В ночь на 10 сентября Польша заявила о нарушении воздушного пространства страны более 20 беспилотниками, несколько из них были сбиты. Польский премьер Дональд Туск обвинил в произошедшем РФ и запросил консультацию союзников, согласно четвертой статье устава НАТО.

19 сентября военная жандармерия Польши на своей странице в соцсети X сообщила о проведении спецоперации в городе Хойны Люблинского воеводства на востоке страны, где, по предварительным данным, были обнаружены обломки ракеты, использованной для устранения беспилотника.

