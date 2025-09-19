На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эстония запросила консультации НАТО из-за инцидента с истребителями

Эстония запросила консультации НАТО из-за «вторжения» российских истребителей
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Эстония запросила консультации в соответствии со статьей 4 НАТО в связи с якобы совершенным российскими истребителями нарушением ее воздушных границ. Об этом сообщил на своей странице в соцсети X премьер-министр республики Кристен Михал.

«Правительство Эстонии приняло решение запросить консультации НАТО в соответствии со статьей 4», — написал он.

19 сентября генеральный штаб Сил обороны Эстонии сообщил, что три российских истребителя МиГ-31 якобы нарушили воздушное пространство страны со стороны острова Вайндлоо, пробыв в нем почти 12 минут.

При этом, как утверждается, транспондеры самолетов были выключены, а двусторонняя радиосвязь с эстонскими авиадиспетчерами отсутствовала.

10 сентября пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка заявил о применении четвертой статьи Североатлантического договора на фоне инцидента с дронами в республике.

Она гласит, что «Договаривающиеся стороны будут консультироваться между собою всякий раз, когда, по мнению любой из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из договаривающихся сторон окажутся под угрозой».

Ранее в Британии пригрозили сбивать российские дроны истребителями Typhoon.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами