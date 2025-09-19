Эстония запросила консультации НАТО из-за инцидента с истребителями

Эстония запросила консультации в соответствии со статьей 4 НАТО в связи с якобы совершенным российскими истребителями нарушением ее воздушных границ. Об этом сообщил на своей странице в соцсети X премьер-министр республики Кристен Михал.

«Правительство Эстонии приняло решение запросить консультации НАТО в соответствии со статьей 4», — написал он.

19 сентября генеральный штаб Сил обороны Эстонии сообщил, что три российских истребителя МиГ-31 якобы нарушили воздушное пространство страны со стороны острова Вайндлоо, пробыв в нем почти 12 минут.

При этом, как утверждается, транспондеры самолетов были выключены, а двусторонняя радиосвязь с эстонскими авиадиспетчерами отсутствовала.

10 сентября пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка заявил о применении четвертой статьи Североатлантического договора на фоне инцидента с дронами в республике.

Она гласит, что «Договаривающиеся стороны будут консультироваться между собою всякий раз, когда, по мнению любой из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из договаривающихся сторон окажутся под угрозой».

Ранее в Британии пригрозили сбивать российские дроны истребителями Typhoon.