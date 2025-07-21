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Путин оценил показатели выпуска гражданской продукции на заводах ОПК в Удмуртии

Путин похвалил высокую долю выпуска гражданской продукции удмуртским ОПК
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Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), расположенные в Удмуртской Республике, демонстрируют высокую долю выпуска гражданской продукции и товаров двойного назначения. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

В понедельник, 21 июля, российский лидер провел встречу с главой региона Александром Бречаловым. Он сообщил Путину, что оборонная промышленность составляет существенную долю в Валовом региональном продукте (ВРП) и налоговых пополнениях. Тем не менее местные предприятия ОПК помнят и про задачу увеличить количество выпускаемой гражданской продукции и товаров двойного назначения, подчеркнул Бречалов.

«22% — это уже прилично. Это хорошо», — сказал президент.

Также российский лидер отметил успехи Удмуртии, которая пытается достичь целевого показателя в 1,5 трлн рублей ВРП. Знакомясь с соответствующими графиками, глава государства указал, что в 2018 году ВРП республики составил 592 млрд рублей. При этом к текущему моменту этот показатель удалось увеличить до 1,3 трлн рублей.

В июне Путин заявил, что РФ инвестирует в развитие собственного оборонно-промышленного комплекса и тратит деньги «на себя любимую», в то время как европейские страны закупают вооружения у США.

Ранее российский лидер оценил расходы РФ на оборону.

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