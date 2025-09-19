ВСУ ударили по жилому массиву в Горловке

Многоквартирный дом в жилом массиве «Солнечный» получил повреждения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Горловку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«В результате удара БПЛА украинских террористов в жилом массиве «Солнечный» (Калининский район Горловки) поврежден многоквартирный дом», - написал мэр в своем Telegram-канале.

14 сентября Приходько сообщил, что в ДНР пять жителей Дзержинска городского округа Горловка пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ. Также украинские военнослужащие с помощью беспилотников атаковали три автобуса в Горловке в ДНР.

Кроме того, в начале сентября украинский беспилотник нанес удар по многоквартирному дому в жилом массиве Горловки. По словам Приходько, в результате атаки никто не пострадал, повреждения получило транспортное средство одного из коммунальных предприятий.

Ранее ВСУ атаковали машину с сотрудниками администрации в Херсонской области.