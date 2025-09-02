Дрон ударил по многоквартирному дому в Горловке

Украинский беспилотник нанес удар по многоквартирному дому в жилом массиве Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.

«Повреждено автотранспортное средство одного из коммунальных предприятий. К счастью, без пострадавших», — добавил глава города.

До этого управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что с 8:05 до 13:00 мск по Горловке было выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров. Кроме того, населенный пункт атаковали шесть беспилотников-камикадзе. За последние дни Горловка неоднократно оказывалась под ударом Вооруженных сил Украины.

Как сообщили в Минобороны, в общей сложности за последние сутки российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили более 150 дронов ВСУ. Всего, по данным ведомства, с начала вооруженного конфликта ВСУ лишились 81 130 беспилотников.

