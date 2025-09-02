На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дрон ударил по многоквартирному дому в Горловке

Мэр Приходько: беспилотник ВСУ нанес удар по жилому дому в Горловке
true
true
true
close
Shutterstock

Украинский беспилотник нанес удар по многоквартирному дому в жилом массиве Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.

«Повреждено автотранспортное средство одного из коммунальных предприятий. К счастью, без пострадавших», — добавил глава города.

До этого управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что с 8:05 до 13:00 мск по Горловке было выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров. Кроме того, населенный пункт атаковали шесть беспилотников-камикадзе. За последние дни Горловка неоднократно оказывалась под ударом Вооруженных сил Украины.

Как сообщили в Минобороны, в общей сложности за последние сутки российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили более 150 дронов ВСУ. Всего, по данным ведомства, с начала вооруженного конфликта ВСУ лишились 81 130 беспилотников.

Ранее военкор Поддубный назвал цели ночных ударов российской армии по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами