ВСУ атаковали машину с сотрудниками администрации в Херсонской области

Два БПЛА ВСУ атаковали машину с сотрудниками администрации Каховского округа
Violeta Santos Moura/Reuters

Два беспилотника украинской армии атаковали автомобиль, в котором находились сотрудники администрации Каховского округа Херсонской области. Об этом сообщил глава округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале.

«Прицельный удар боевого ВСУшного дрона по автомобилю, в котором передвигались сотрудники Каховской администрации. Людям пришлось дважды выпрыгивать из машины на ходу», — написал Филипчук.

По его словам, первый БПЛА пролетел мимо, второй — взорвался рядом с автомобилем.

Трое пассажиров и водитель остались целы, никто не пострадал, добавил глава Каховского округа.

31 августа председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что украинский беспилотник атаковал машину скорой помощи в селе Великая Знаменка Запорожской области.

Ранее дрон ударил по многоквартирному дому в Горловке.

Атаки БПЛА на Россию
