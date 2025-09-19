Батальон иностранных наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), понес большие потери в районе Юрченково в Харьковской области. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«В результате авиаудара большие потери понес батальон иностранных наемников в районе Юрченково», — передает агентство.

Минобороны Российской Федерации неоднократно заявляло, что Украина использует иностранных наемников в качестве «пушечного мяса», а российские военные продолжают уничтожать их по всей территории республики.

До этого российские хакеры из Nessus CGOP взломали рабочую почту одного из офицеров ВСУ и получили данные об убитых, журналы боевых действий и рапорты. Согласно найденным документам, погибли 1 тысяча наемников, среди них: из Колумбии — 303, США — 89, Грузии — 86, Великобритании — 42, Бразилии — 29, Франции — 25 и Польши — 19, по одному из Барбадоса и Коста-Рики и четыре из Шри-Ланки. Еще 2 тысячи человек считаются пропавшими без вести.

Ранее в МИД Колумбии прокомментировали участие граждан в боях на стороне ВСУ.