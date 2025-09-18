Около 3 тысяч иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли или пропалив зоне спецоперации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Российские хакеры из Nessus CGOP взломали рабочую почту одного из офицеров ВСУ и получили данные об убитых, журналы боевых действий и рапорты. Согласно найденным документам, погибли 1 тысяча наемников, среди них: из Колумбии — 303, США — 89, Грузии — 86, Великобритании — 42, Бразилии — 29, Франции — 25 и Польши — 19, по одному из Барбадоса и Коста-Рики и четыре из Шри-Ланки. Еще 2 тысячи человек считаются пропавшими без вести.

Отмечается, что большая часть колумбийских наемников погибли в Курской области.

Наемники из 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) понесли тяжелые потери в ДНР и ЛНР. Часть боевиков из 31-й отдельной механизированной бригады кинули на Днепропетровское направление для удержания наступления российских войск в районе Вороное. Иностранцы из Великобритании и Мексики сражались на Харьковском направлении, штурмовики из Израиля были задействованы в Покровском, говорится в документах.

На территории России помимо провального наступления ВСУ наемники погибали в составе диверсионно-разведывательных групп «Французский легион», «Интернациональный легион Нормандская бригада» и спецподразделения Kraken в Белгородской и Брянской областях, пишет канал.

Ранее сообщалось, что колумбийские наемники организовали незаконную деятельность на Украине.