Наемник признал высокую смертность среди наемников ВСУ на СВО

Воевавший за ВСУ американец Рид рассказал о высокой смертности среди наемников
Thomas Peter/Reuters

Смертность среди воюющих на стороне Вооруженных си Украины (ВСУ) иностранных наемников Chosen Company («Избранная рота») могла достигать 60-90%. Об этом рассказал воевавший за ВСУ наемник из США Бенджамин Рид, передает ТАСС.

По его словам, наемники умирали в огромных количествах.

Рид считает, что высокая смертность могла быть вызвана неверными приказами, плохим командованием и организацией.

Рид принимал участие в конфликте на стороне украинской армии с февраля 2022 года по май 2024 года. Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил американца к 14 годам лишения свободы по статье УК РФ «наемничество». Он объявлен в международный розыск.

8 сентября газета The New York Times сообщала, что по меньшей мере 92 наемника из США были уничтожены в бою в ходе украинского конфликта. По данным издания, с 2022 года на Украину могли приехать «от одной тысячи до нескольких тысяч» американцев. При этом зарплата американских наемников не отличается от зарплат украинских военнослужащих. Так, базовая ставка составляет $1 тыс. в месяц. А за так называемые боевые можно заработать еще $3 тыс. в месяц, говорится в статье.

Ранее стало известно, сколько иностранных наемников воюют в рядах ВСУ.

